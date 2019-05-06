Происшествия

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в ШереметьевоiReactor 08:39

Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встречу с Владимиром Путиным приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

РБК09:17

Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100

ТАСС08:25

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

RT на русском08:25

Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Эхо Москвы09:00

Путин заслушал доклады о расследовании катастрофы в Шереметьеве и помощи пострадавшим

РЕН ТВ08:27

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ09:01

Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе в Шереметьеве

Говорит Москва08:19
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Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

Обновлено в 06:20
Политика

Помпео заявил о попытке добиться прогресса во время встречи с Лавровым

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что темы встречи с Помпео стали продолжением телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

Обновлено в 12:09
Общество

Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов

В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение

Обновлено в 14:00
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Футбол

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Обновлено в 15:29
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Происшествия

СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево

Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено вчера в 02:21
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Гаджеты

В продажу поступил Cubot Quest — самый тонкий защищенный смартфон

Обновлено в 07:23
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Происшествия

«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту

6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Политика

Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, «связанных с Россией»

Соцсети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и паблков, которые были заподозрены в распространении политинформации об Украине и Сирии, а также о политике России по данным вопросам.
Обновлено в 14:49
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class

В сообщении говорится, что Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,6 тыс. седанов S-Class, реализованных в стране в период с марта 2017 года по июнь прошлого года.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
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