Происшествия
Путин заслушал последние доклады о катастрофе в ШереметьевоiReactor 08:39
Президент России Владимир Путин провел ряд внутренних встреч на тему катастрофы в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встречу с Владимиром Путиным приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
Обновлено в 06:20
Политика
Помпео заявил о попытке добиться прогресса во время встречи с Лавровым
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что темы встречи с Помпео стали продолжением телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 15:22
Общество
Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов
В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение
Обновлено в 14:00
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Происшествия
СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево
Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Наука
Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Обновлено вчера в 02:21
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Хоккей
Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Обновлено в 13:15
Происшествия
«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту
6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Политика
Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, «связанных с Россией»
Соцсети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и паблков, которые были заподозрены в распространении политинформации об Украине и Сирии, а также о политике России по данным вопросам.
Обновлено в 14:49
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class
В сообщении говорится, что Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,6 тыс. седанов S-Class, реализованных в стране в период с марта 2017 года по июнь прошлого года.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35