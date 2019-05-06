Происшествия
Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в ШереметьевеRT на русском 08:25
Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
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Происшествия
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Обновлено в 11:36
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Армия и оружие
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В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.
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Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
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Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
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Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»
За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Политика
США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»
Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
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Обновлено в 13:15
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Обновлено в 13:12
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Минский автомобильный завод начал прием заявок на новый фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040, которые являются прямыми конкурентами «Газели».
Обновлено в 09:02
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
ВВС США успешно сбили ракеты лазером
ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
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Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
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Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Политика
США отзывают посла на Украине, узнали СМИ
"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07