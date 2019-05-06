Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в ШереметьевеRT на русском 08:25

Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

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