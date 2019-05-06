Происшествия

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в ШереметьевеRT на русском 08:25

Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
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Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Эхо Москвы09:00

Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100

ТАСС08:25

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ09:01

Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

РБК09:17

Путин заслушал доклады о расследовании катастрофы в Шереметьеве и помощи пострадавшим

РЕН ТВ08:27

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

RT на русском08:25

Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе в Шереметьеве

Говорит Москва08:19
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено в 13:55
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке

Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьеве пассажиров

Обновлено вчера в 18:07
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе

В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»

За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Политика

США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»

Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Обновлено в 00:51
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Сын народного актера Юрия Белова вынужден прозябать на улице

Обновлено в 09:54
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Футбол

Суарес: Салах в последние годы был одним из трёх лучших игроков в мире

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил важность форварда Мохамеда Салаха для мерсисайдцев.
Обновлено в 13:12
Авто

МАЗ выводит на рынок конкурента «Газели»

Минский автомобильный завод начал прием заявок на новый фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040, которые являются прямыми конкурентами «Газели».
Обновлено в 09:02
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

ВВС США успешно сбили ракеты лазером

ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Обновлено в 05:02
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
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