Путин заслушал доклады глав СК и Минтранса по катастрофе SSJ-100ТК Звезда 08:29

Владимир Путин заслушал доклады председателя СК РФ Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой. Владимир Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета SSJ-100, а также о ходе расследования случившегося.

Путин заслушал доклады глав СК и Минтранса по катастрофе SSJ-100

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