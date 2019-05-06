Происшествия

Путин заслушал доклады глав СК и Минтранса по катастрофе SSJ-100ТК Звезда 08:29

Владимир Путин заслушал доклады председателя СК РФ Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой. Владимир Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета SSJ-100, а также о ходе расследования случившегося.
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Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

РБК09:17

Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100

ТАСС08:25

Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе в Шереметьеве

Говорит Москва08:19

Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Эхо Москвы09:00

Путин заслушал доклады о расследовании катастрофы в Шереметьеве и помощи пострадавшим

РЕН ТВ08:27

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

RT на русском08:25

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ09:01
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Происшествия

В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте

Обновлено в 13:18
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Кокорина»

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Политика

Качественная российская нефть начала поступать на Украину

«В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 11:45
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Политика

Из учебника по истории Крыма уберут главу о крымских татарах

В учебнике для 10-х классов рассказывается, в частности, о крымских татарах, служивших "гитлеровцам с оружием в руках"; их число оценивается в 20 тыс. Ранее в совете крымских татар выступили с просьбой изъять данный учебник как содержащий пропаганду ксенофобии и оправдывающий депортацию народов (в годы ВОВ из Крыма депортировали 183 тыс. татар).
Обновлено в 10:00
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Авто

Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Обновлено в 09:25
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета»

Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Следователи завершили работу на месте крушения SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 12:04
Происшествия

Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти

Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.
Обновлено в 09:40
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку

Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17

Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
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