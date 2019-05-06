Происшествия
Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в ШереметьевоРБК 09:17
Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы в аэропорту Шереметьево, где 5 мая после жесткой посадки сгорел лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево
Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
Обновлено в 08:02
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Ростов» и «Оренбург» интересуются защитником «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Сочи» Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Самолет загорелся при аварийной посадке в Шереметьево
Mossovetinfo.ru – Самолет, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 08:46
Общество
Появилось еще одно видео с «курящим марихуану» депутатом Резником
В Сети появилось новое видео, как депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник курит самокрутку способом, очень схожим с технологией употребления марихуаны.
Обновлено в 05:55
Здоровье
За год в Кузбассе сократилось число врачей
На конец 2018 года в Кемеровской области было 11 892 врача. Если сравнивать с 2017-м, то этот показатель сократился на 146.
Обновлено в 05:59
Экономика
Украинский автозавод ЗАЗ продает имущество и цеха из-за банкротства
Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество и цеха из-за растущих долгов.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»
Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.
Обновлено в 08:27
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области
Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46