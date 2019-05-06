Происшествия

Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в ШереметьевоРБК 09:17

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы в аэропорту Шереметьево, где 5 мая после жесткой посадки сгорел лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100.
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Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

РБК09:17

Путин заслушал доклады о расследовании катастрофы в Шереметьеве и помощи пострадавшим

РЕН ТВ08:27

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ09:01

Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Эхо Москвы09:00

Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100

ТАСС08:25

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

RT на русском08:25

Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе в Шереметьеве

Говорит Москва08:19
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Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево

Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Энергетика

«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

Обновлено в 08:02
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Политика

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Эксперт рассказал, почему ВСУ бросают своих при бегстве в Донбассе

Обновлено в 03:57
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Футбол

«Ростов» и «Оренбург» интересуются защитником «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Сочи» Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Самолет загорелся при аварийной посадке в Шереметьево

Mossovetinfo.ru – Самолет, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски

Обновлено в 08:46
Общество

Появилось еще одно видео с «курящим марихуану» депутатом Резником

В Сети появилось новое видео, как депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник курит самокрутку способом, очень схожим с технологией употребления марихуаны.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего лайнера SSJ-100

Обновлено в 07:21
Здоровье

За год в Кузбассе сократилось число врачей

На конец 2018 года в Кемеровской области было 11 892 врача. Если сравнивать с 2017-м, то этот показатель сократился на 146.
Обновлено в 05:59
Экономика

Украинский автозавод ЗАЗ продает имущество и цеха из-за банкротства

Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество и цеха из-за растущих долгов.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В хвостовой части сгоревшего «Суперджета» выжили лишь два пассажира

Обновлено в 09:22
Футбол

Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»

Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.
Обновлено в 08:27
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области

Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
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