Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости 11:04
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Экономика
Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза
Первый заработал 443,4 млн руб. (по сравнению с позапрошлым годом его доход увеличился на 230 млн руб.), второй – 183,8 млн руб. Мантурову принадлежат земельный участок площадью свыше 11000 кв. м, квартира в 480 кв. м, четыре машино-места, два хозяйственных здания, два гостевых дома, автомобили Land Rover Range Rover, "Москвич", ВАЗ-2103, Lada Vesta и ГАЗ-21.
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