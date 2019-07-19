Политика
Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь новой аглофабрики ММКТАСС 12:56
Президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
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Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП
Любенко подчеркнула, что основным препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются "неконтролируемые обстрелы территории ЛНР вооруженными формированиями Украины".
Обновлено в 13:06
Технологии
Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
Гражданин Украины Владимир Квашук украл у компании Microsoft более 10 миллионов долларов, говорится в материалах дела.
Обновлено в 19:05
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:26
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Политика
В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии
По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено в 05:59
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено в 16:45
Футбол
РФС получил разрешение на использование VAR
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Наука
Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность
Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено в 13:39
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Политика
Оскандалившегося гендиректора «Рустави 2» решили уволить
Бизнесмен Кибар Халваш пообещал уволить гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Здоровье
Депздрав призвал жителей столицы петь песни, чтобы укрепить иммунитет
Специалист московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, что пение хорошо влияет на здоровье внутренних органов человека, а в частности — улучшает вентиляцию легких и укрепляет иммунитет к простуде.
Обновлено в 00:54
Футбол
Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в «Локомотиве»
Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив".
Обновлено в 10:46
Футбол
Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна
Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
Обновлено в 16:12
Происшествия
В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом
На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено в 19:17
Наука
Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении
Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08