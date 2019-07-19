Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск74.ru вчера в 12:19
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК. Ожидается, что туда его доставят вертолётом.
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Путин пообещал 5 млрд рублей на реконструкцию магнитогорского аэропорта
Московский Комсомолецвчера в 15:22
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Шоу-бизнес
Борис Моисеев заявил, что не вернется на сцену
Обновлено вчера в 05:50
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено 18 июля в 17:47
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Наука
Эпидемия «банановой болезни» добралась до плантаций Латинской Америки
Эпидемия «банановой болезни» добралась до Южной Америки — это может привести к гибели банановых плантаций и к росту мировых цен на бананы.
Обновлено 18 июля в 06:10
Футбол
Умтити может перейти в «Манчестер Сити»
Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус». Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
Систему видеопомощи судьям впервые применят на чемпионате России
РФС получил все необходимые одобрения для использования VAR Система видеофиксации VAR будет впервые использована на чемпионате России в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Ивонн Страховски присоединится к Крису Пратту в «Призрачном призыве»
Ивон Страховски, известная по роли в сериале «Рассказ служанки», присоединится к актерскому составу фильма Криса МакКоя «Призрачный призыв».
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено вчера в 01:32
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Симеоне хочет стать тренером Месси
Каждый может думать, что хочет. Я видел, что Месси действовал как лидер. Никогда не видел, чтобы Агуэро столько много работал.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено 18 июля в 15:21
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено 18 июля в 09:00
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Экс-участник списка Forbes пожаловался, что живет на 10 000 фунтов в неделю
Бизнесмен и бывший участник списка Forbes Борис Минц пожаловался на свое материальное состояние.
Обновлено вчера в 18:31
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Гильерме останется в «Локомотиве»
Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю
Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
Обновлено в 00:00