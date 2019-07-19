Политика
Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММКREGNUM 13:02
Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината. В Магнитогорск он прибыл вечером 19 июля. Агломерационная фабрика №5 представляет собой усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Здоровье
Медики рассказали о скрытых опасностях твердого сыра
Именно поэтому в день рекомендуется съедать не более 30-50 граммов твердого сыра. Врачи советуют отталкиваться от жирности сыра.
Обновлено в 09:48
Интернет
Более 90% порносайтов передают данные пользователей третьим лицам
Практически все сайты «для взрослых» передают данные пользователей третьим сторонам — рекламным компаниям и веб-аналитикам.
Обновлено в 19:23
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе
Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 10:23
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Единоборства
Курбанов отменил бой с Соро из-за проблем с визой
Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между Магомедом Курбановым и Мишелем Соро отменен из-за проблем с визой у россиянина.
Обновлено в 15:40
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено в 22:41
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Игры
Леди Гага не появится в Cyberpunk 2077
Координатор Cyberpunk 2077 Элвин Лю развеял слухи о том, что в игре появится певица и продюсер Леди Гага.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Футбол
Зе Луиш забил за «Порту» в товарищеской игре с «Бетисом»
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился результативным ударом в товарищеской игре «Порту» с «Бетисом».
Обновлено в 17:18
Общество
Стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт РФ
Основную информацию о гражданине нанесут на пластиковую карточку Вице-премьер РФ Максим Акимов показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт, передает ТАСС.
Обновлено 17 июля в 13:32
Происшествия
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда для рассылки оскорблений
Электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания.
Обновлено в 21:21
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче
«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
Обновлено в 22:35
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 16:31
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18