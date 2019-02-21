Экономика

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособийLenta.ru вчера в 10:49

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в федеральный закон «Об исполнительном производстве».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал закон
, вносящий изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве» о запрете обращения к взысканию в ходе исполнительного производства выплат социального характера.
Государственная Дума РФвчера в 06:11

Подробнее о событии

Путин подписал закон, который не позволит взимать долги с пенсий и соцпособий

Росбалтвчера в 07:40

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Известиявчера в 20:49

Путин запретил взыскивать долги с пенсий и пособий

URA.Ruвчера в 15:14

Путин запретил взыскивать долги с пенсий и пособий

News.ruвчера в 21:31

Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий

ТАССвчера в 07:16

Путин подписал закон, позволяющий сохранить соцвыплаты от списания за долги

РИА Новостивчера в 06:23

Оксана Бондарь: Поправки в закон об исполнительном производстве станут дополнительной защитой для граждан, получающих выплаты социального характера

Глас Народа20 февраля в 05:16
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Футбол

Александр Дюков единогласно избран президентом РФС

Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково

Обновлено в 03:20
Происшествия

Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Обновлено в 03:04
Транспорт

«Единая Россия» против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В России нет необходимости вводить штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту, член «Единой России» Владимир Афонский.
Обновлено в 03:58
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Политика

Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать меры поддержки современной популярной музыки.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина

Обновлено в 04:31
Политика

Бывший начальник полковника Захарченко получил повышение

Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.
Обновлено в 03:50
Политика

Телерейтинг послания Путина в Москве оказался самым низким с 2013 года

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, транслировавшееся 20 февраля в прямом эфире пяти телеканалов, оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:30
Экономика

Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате

Среди регионов хуже всего дела обстоят в Приморском крае, на долю которого приходится 13,1 процента общего долга (356,2 миллиона рублей).
Обновлено в 03:33
Происшествия

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка

Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

На ЖБИ прикрыли цех, где разливали фальшивый Hennessy

Обновлено в 03:55
Культура

Порошенко назвал Малевича «украинским» художником

Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП

Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Как лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку

Стритрейсерша Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.
Обновлено в 04:31
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

В Челябинской области скончалась воспитанница приюта

11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков.
Обновлено в 04:12
Футбол

«Фратрия» сделала заявление по матчу «Спартак» — «Краснодар»

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив», завершившегося победой команды Кононова (2:1), КДК РФС вынес решение о закрытии трибуны В домашнего стадиона на ближайшей игре чемпионата России.
Обновлено в 03:05
Наука

Ученые за 38 лет нашли самую большую в мире пчелу

Ученые из Северной Америки и Австралии в течение 38-ми лет пытались найти самую большую в мире пчелу.
Обновлено в 03:50
Политика

Американская модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией.
Обновлено в 03:02
Общество

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору коньяка

Эксперты советуют при выборе коньяка в первую очередь обращать внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке - от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя.
Обновлено в 00:03
Политика

Президент России подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Указ о призыве запасников на военные сборы подписал вчера ночью президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие

Рассекречены документы Казанского высшего танкового командного училища

Обновлено в 03:03
Экономика

Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат

По действующей схеме доплаты к пенсии получают те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе проживания.
Обновлено вчера в 07:53
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

37-летняя актриса Дарья Егорычева, известная по роли в сериале "Глухарь", скончалась в ночь на 21 февраля в Москве.
Обновлено вчера в 09:34
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