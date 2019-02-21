Общество
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособийLenta.ru вчера в 10:49
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в федеральный закон «Об исполнительном производстве».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве» о запрете обращения к взысканию в ходе исполнительного производства выплат социального характера.Государственная Дума РФвчера в 06:11
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Госдума приняла в окончательном чтении закон о защите социальных выплат от приставов
Православие и Мир18 февраля в 19:02
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Экономика
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП
В 2017 г. объем теневой экономики, по оценке финансовой разведки, составлял 18,9 трлн руб. или 20,5% ВВП, а годом ранее — 24,3 трлн руб. или 28,3% ВВП.
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Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Гуайдо подписал первый президентский указ
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
США готовят стратегию «троянского коня» против России
Издание отмечает, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня", однако как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Адмирал США пообещал не допустить господства России и Китая в Арктике
По мнению адмирала, интересы России и Китая в арктическом регионе связываются, из-за чего между двумя странами могут возникнуть трения.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году
Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
Минобороны опубликовало маршрут российского поезда с трофеями из Сирии
На сайте Министерства обороны России появился мультимедийный раздел с маршрутом и расписанием движения по российским городам поезда с передвижной выставкой «Сирийский перелом».
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий
Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:32
Спорт
Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей
Кучеров принес «Тампе» победу над «Баффало»
Обновлено вчера в 23:06
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершает посадку на отдаленный астероид
Японское агентство аэрокосмических исследований приступило к операции по посадке космического зонда «Хаябуса-2» («Сокол-2») на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 миллионов километров от Земли.
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт
Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
Обновлено вчера в 18:01
Хоккей
«Вашингтон» победил «Торонто», Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне
Александр Овечкин забросил первую шайбу в матче. Этот гол стал для него 43-м в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Приморский суд оставил в силе арест зампреда Сибирского отделения РАН
Приморский краевой суд оставил в силе арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено вчера в 19:28
Космос
Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.
Обновлено вчера в 21:35
Космос
Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура
Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
На Камчатке бойцовский пес напал на беременную женщину
Обновлено вчера в 21:07
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцев
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В РПЦ заинтересовались аниме-иконами
Уфимская епархия изучает паблик в соцсети «ВКонтакте», где пользователи выкладывают иконы, нарисованные в стиле аниме.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Молдавский политик нелегально вывел из России 37 миллиардов рублей
Молдавский политик Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из России более 37 миллиардов рублей, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
ОДК: Более двух тысяч российских авиадвигателей используются в Индии
Обновлено вчера в 23:54
Кино
Умер звезда «Клана Сопрано» Винни Велла
Актер Винни Велла умер 20 февраля в возрасте 69 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Красивейший пас пяткой Петковича признан моментом дня в Лиге Европы
На этой неделе состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня.
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Умер руководитель корпункта ВГТРК в Каире Андрей Попов
Руководитель корпункта ВГТРК в Каире Андрей Попов скончался на 71-м году жизни в четверг в египетской столице, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:06
Спорт
Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Шевченко: Фигурантов расследований Навального никто не тронет
Журналист Максим Шевченко предположил, что после расследования оппозиционного политика Алексея Навального главе Республики Карачаево-Черкесия Рашиду Темрезову больше не стоит бояться ареста.
Обновлено вчера в 23:47
Кино
Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO
"HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно", - говорится в иске.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
ВЭБ инвестировала пенсионные накопления с доходностью 6,07% годовых
Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ получила доход от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в размере 6,07% годовых, следует из материалов ГУК.
Обновлено вчера в 12:16