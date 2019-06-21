Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июляRT на русском 14:32

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

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