Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июляRT на русском вчера в 14:32

с чего всё началось

В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

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