Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июляRT на русском вчера в 14:32
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском вчера в 18:29
с чего всё началось
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».РБКвчера в 16:11
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Хоккей
«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» следуют по Амуру к месту выпуска
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Ford выставит на торги заводы в России
Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено вчера в 22:20
Автоспорт
Грожан: это была моя худшая пятница в сезоне
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте
В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27