Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюРИА Новости 14:44

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.
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с чего всё началось
21 июня президент России Владимир Путин подписал
 указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
РБК16:11

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
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