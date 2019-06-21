Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюРИА Новости 14:44
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.
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Происшествия
Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки
Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты времен битвы при Саламине
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Спорт
В Минске открылись Европейские игры-2019
Обновлено в 18:02
Космос
Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли
В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
Политика
Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов
Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Политика
Росавиация проведет совещание из-за приостановки полетов в Грузию
Росавиация проведет специальное совещание из-за приостановки авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Ливерпуль» повесил ценник на Мане
Чтобы остудить интерес руководства «сливочных», «Ливерпуль» выставил на футболиста ценник в 180 миллионов евро.
Обновлено в 16:52
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Политика
США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы»
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:45
Футбол
Неймар готов принять все условия «Барселоны»
Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Общество
«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки
Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan
Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено в 17:44
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Политика
В киевском гей-параде пройдет колонна гомосексуалистов-участников «АТО»
В гей-параде, который состоится в Киеве 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-участников «АТО».
Обновлено в 16:00
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество
Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной
Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено в 17:56
Политика
Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей
Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем
Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Понсе
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Игры
В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50