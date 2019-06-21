Путин запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюРИА Новости 14:44

с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Происшествия Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.

Наука Археологи обнаружили на дне моря артефакты времен битвы при Саламине Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

Космос Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.

Политика Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Политика Росавиация проведет совещание из-за приостановки полетов в Грузию Росавиация проведет специальное совещание из-за приостановки авиасообщения между Россией и Грузией.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Футбол «Ливерпуль» повесил ценник на Мане Чтобы остудить интерес руководства «сливочных», «Ливерпуль» выставил на футболиста ценник в 180 миллионов евро.

Политика США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы» Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».

Футбол Неймар готов принять все условия «Барселоны» Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .

Футбол Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Авто Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

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Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Политика Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.

Политика Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.

Шоу-бизнес Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Понсе ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

Игры В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.