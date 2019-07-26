с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.

Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам

Общество Пятница может стать самым теплым днем июля Пятница, 26 июля, может стать самым теплым днем июля в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Происшествия Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.

Политика Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.

Общество Мусульмане провели митинг за строительство мечети в Екатеринбурге В Екатеринбурге состоялась несогласованная с властями массовая акция, в ходе которой местные мусульмане в пятничной молитве попросили о строительстве в центре города мечети.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.

Политика Румыния не пропустила российские танки в Сербию По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

Спорт На обложках FIFA 20 появятся Азар и ван Дейк Азар появится на обложке стандартного издания игры, а ван Дейк – на издании Champions Editions.

Политика Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Общество Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Армия и оружие Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.

Шоу-бизнес Состояние Алибасова сильно ухудшилось «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Экономика Какие продукты подорожают из-за роста НДС на пальмовое масло Газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в АПК Марину Петрову сообщила, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло до 20%.

Политика МИД России предупредил СМИ Британии о последствиях после штрафа RT МИД России предупредил работающие в России британские СМИ о последствиях после того, как был оштрафован канал RT британским регулятором Ofcom.

Политика Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.