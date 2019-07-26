Общество

Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторамRambler News Service 09:33

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.
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Документ, опубликованный на официальном портале
 правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
Ридус09:59

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Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Москва 2409:55

Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

Российская газета10:35

Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам

REGNUM10:19

Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

РИА Новости10:47

Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам

Rambler News Service09:33

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

ТАСС09:20

Путин запретил передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

Парламентская газета10:19
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