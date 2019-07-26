Общество
Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторамRambler News Service 09:33
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.Ридус09:59
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
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«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
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Газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в АПК Марину Петрову сообщила, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло до 20%.
Обновлено в 08:56
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МИД России предупредил СМИ Британии о последствиях после штрафа RT
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Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Обновлено в 10:53
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В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
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Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
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Обновлено в 10:05
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В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Обновлено в 05:38
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Власти Австрии объявили в розыск офицера ГРУ
Власти Австрии объявили в европейский и международный розыск гражданина России Игоря Зайцева, который, по их данным, работает на российскую военную разведку (ГРУ).
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В Москве покажут спутник для поиска следов астронавтов США на Луне
Обновлено 24 июля в 08:30