Общество

Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторамREGNUM 10:19

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам. Документ опубликован 26 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале
 правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
Ридус09:59

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Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

РИА Новости10:47

Путин запретил передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

Парламентская газета10:19

Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам

REGNUM10:19

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Москва 2409:55

Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам

Rambler News Service09:33

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

ТАСС09:20

Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

Российская газета10:35
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Рост ВВП США замедлился во II квартале

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Всплыла подробность и о том, что сотрудники ФБР нашли обезглавленное тело мужчины, к которому неизвестные «пришили» женскую голову, сообщает Mirror.
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