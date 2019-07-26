Общество

Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХМосковский Комсомолец 09:36

Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале
 правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
Ридус09:59

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Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

РИА Новости10:47

Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

Российская газета10:35

Путин запретил передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

Парламентская газета10:19

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Москва 2409:55

Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам

Rambler News Service09:33

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

ТАСС09:20

Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам

REGNUM10:19
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
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