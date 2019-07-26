с чего всё началось

Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала, кем хочет стать ее дочь Вчера актриса решила порадовать подписчиков десятью фактами о дочери. И первое, о чем рассказала Кристина, — кем хочет стать ребенок.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Политика Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

Автоспорт Даниил Квят: мы подготовили несколько новинок к этапу в Германии Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих заездов в Хоккенхайме.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Политика Волкер посетил зону военной операции в Донбассе Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.

Теннис Хачанова чаще других теннисистов тестировали на допинг в 2018 году Восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов чаще других теннисистов проверялся на допинг в 2018 году, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Авто Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5 Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.

Авто Введение новых автомобильных номеров перенесли на год Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Происшествия В Аризоне найдено тело мужчины с пришитой женской головой Всплыла подробность и о том, что сотрудники ФБР нашли обезглавленное тело мужчины, к которому неизвестные «пришили» женскую голову, сообщает Mirror.

Политика Эрдоган пригрозил Трампу отказом от закупки самолетов Boeing Турция может отказаться от закупки самолетов Boeing из-за напряженных отношений с США. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган.

Технологии Банкоматы Сбербанка будут персонализированы Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.

Происшествия На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Происшествия На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.

Экономика В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое масло В конце июля Дума приняла закон о повышении на 10% НДС на пальмовое масло. Документ вступит в силу 1 октября.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Здоровье В Волгограде работники медрегистратур прошли курсы правильного общения Обучение проходит в рамках нацпроекта «Бережливая поликлиника» с целью повышения качества оказания медуслуг.