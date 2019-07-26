Общество
Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХМосковский Комсомолец 09:36
Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.Ридус09:59
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, кем хочет стать ее дочь
Вчера актриса решила порадовать подписчиков десятью фактами о дочери. И первое, о чем рассказала Кристина, — кем хочет стать ребенок.
Обновлено в 03:29
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Автоспорт
Даниил Квят: мы подготовили несколько новинок к этапу в Германии
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих заездов в Хоккенхайме.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Политика
Волкер посетил зону военной операции в Донбассе
Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Теннис
Хачанова чаще других теннисистов тестировали на допинг в 2018 году
Восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов чаще других теннисистов проверялся на допинг в 2018 году, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
Обновлено в 16:15
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Авто
Введение новых автомобильных номеров перенесли на год
Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Аризоне найдено тело мужчины с пришитой женской головой
Всплыла подробность и о том, что сотрудники ФБР нашли обезглавленное тело мужчины, к которому неизвестные «пришили» женскую голову, сообщает Mirror.
Обновлено в 14:11
Политика
Эрдоган пригрозил Трампу отказом от закупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от закупки самолетов Boeing из-за напряженных отношений с США. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Обновлено в 10:04
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Технологии
Банкоматы Сбербанка будут персонализированы
Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено в 09:53
Происшествия
На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек
Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы
В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Наука
Ученым удалось объяснить природу материнского инстинкта
Обновлено в 13:20
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено в 14:40
Происшествия
На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД
Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.
Обновлено в 05:42
Экономика
В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое масло
В конце июля Дума приняла закон о повышении на 10% НДС на пальмовое масло. Документ вступит в силу 1 октября.
Обновлено в 02:39
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Здоровье
В Волгограде работники медрегистратур прошли курсы правильного общения
Обучение проходит в рамках нацпроекта «Бережливая поликлиника» с целью повышения качества оказания медуслуг.
Обновлено в 13:59
Политика
Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США
Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
Обновлено в 15:14