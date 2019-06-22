Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в ГрузиюКоммерсантъ вчера в 16:25
С 8 июля российским авиакомпаниям будет временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ в пятницу, 21 июня, подписал президент Владимир Путин. Кроме того, правительству поручено обеспечить возвращение из Грузии российских граждан.
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с чего всё началось
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».РБКвчера в 16:11
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