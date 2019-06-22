Российским авиакомпаниям запретили летать в ГрузиюКоммерсантъ вчера в 16:25

с чего всё началось

С 8 июля российским авиакомпаниям будет временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ в пятницу, 21 июня, подписал президент Владимир Путин. Кроме того, правительству поручено обеспечить возвращение из Грузии российских граждан.

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