Политика

Путин запретил авиаперелеты в ГрузиюГазета.Ru вчера в 20:29

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости". Согласно документу, запрет будет действовать с 8 июля и имеет временный характер.
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с чего всё началось
21 июня президент России Владимир Путин подписал
 указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
РБКвчера в 16:11

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Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Известиявчера в 22:21

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

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Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Коммерсантъвчера в 16:25

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

ТАССвчера в 16:22

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

РИА Новостивчера в 14:44

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Екатеринбург Онлайнвчера в 14:44

Путин ввёл временный запрет на авиаперелёты из России в Грузию

RT на русскомвчера в 18:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:36, Вашингтон
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество

Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе

Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено 20 июня в 06:03
Футбол

Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне»

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья»

Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным

Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Политика

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Слон атаковал работника зоопарка в Канаде

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе

Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:24
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Таня Терешина: «Как прожить на 100 тысяч? У меня же дети»

Певица уверена, что прожить на 100 тысяч рублей в месяц с двумя детьми просто невозможно.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе

ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено вчера в 12:46
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, предпринятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за Беглова

Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оформление подписных листов в его поддержку в администрации Выборгского района не имеет к нему никакого отношения.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты

Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC

Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Гроза в Петербурге привела к подтоплению дорог, ресторанов и метро

Обновлено вчера в 19:53
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