Путин запретил авиаперелеты в ГрузиюГазета.Ru вчера в 20:29

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости". Согласно документу, запрет будет действовать с 8 июля и имеет временный характер.

Политика Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Общество Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.

Авто Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Футбол Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне» Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.

Происшествия В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.

Экономика Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья» Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.

Политика Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.

Политика Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Происшествия В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.

Авто УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, предпринятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.

Политика Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Политика Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за Беглова Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оформление подписных листов в его поддержку в администрации Выборгского района не имеет к нему никакого отношения.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Происшествия Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.