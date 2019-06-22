Политика
Путин запретил авиаперелеты в ГрузиюГазета.Ru вчера в 20:29
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости". Согласно документу, запрет будет действовать с 8 июля и имеет временный характер.
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с чего всё началось
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».РБКвчера в 16:11
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Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество
Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе
Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено 20 июня в 06:03
Футбол
Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне»
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья»
Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным
Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Политика
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Таня Терешина: «Как прожить на 100 тысяч? У меня же дети»
Певица уверена, что прожить на 100 тысяч рублей в месяц с двумя детьми просто невозможно.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе
ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено вчера в 12:46
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, предпринятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за Беглова
Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оформление подписных листов в его поддержку в администрации Выборгского района не имеет к нему никакого отношения.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты
Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC
Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Гроза в Петербурге привела к подтоплению дорог, ресторанов и метро
Обновлено вчера в 19:53