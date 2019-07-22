с чего всё началось

Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий до конца инвентаризации и разработать порядок предоставления мер поддержки в дальнейшем. Все итоги по проведенной работы будут представлены перед президентом 1 декабря этого год. Сам мораторий введен до 31 декабря 2019 года.

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