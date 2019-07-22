Экономика
Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторожденийГазета.Ru 20:07
Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий до конца инвентаризации и разработать порядок предоставления мер поддержки в дальнейшем. Все итоги по проведенной работы будут представлены перед президентом 1 декабря этого год. Сам мораторий введен до 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъ15:21
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