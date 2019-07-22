с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.

Политика В Германии тревожатся из-за выборов в Раду Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Шоу-бизнес Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.

Экономика Киевский суд запустил взыскание с России 1,3 млрд долларов Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты.

Происшествия С Криштиану Роналду сняли обвинения в изнасиловании Обвинения в изнасиловании в отношении 34-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду признаны необоснованными.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Росконтроль назвал марки худших подсолнечных семечек Еще 20 лет назад подсолнечные семечки можно было купить только у бабушек на рынке.

Космос Ученые объяснили причину появления в атмосфере Марса дымового шлейфа Исследователи объяснили появление в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа над вулканом Арсия Монс.

Транспорт Парковочные места хотят сузить в России Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Экономика Приток мигрантов в Россию стал наибольшим за последнее десятилетие Отмечается, что в январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Специалисты обращают внимание, что в России значительно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья.

Кино Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.

Происшествия Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.

Общество В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".

Общество «Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика В России подделкой оказалась почти треть питьевой воды На российском рынке бутилированной питьевой воды около 25-30% составляет поддельный товар, в некоторых регионах его доля достигает 80%.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.

Происшествия 16 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Смоленском Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако, по данным издания «Рабочий путь», за медпомощью обратились не менее 16 человек, трое из них госпитализированы.

Наука Происхождение скифов связали с алтайскими народами Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе, произошли от древних алтайских народов, говорится в Current Biology.

Футбол Зидан ответил на критику агента Бэйла Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан отреагировал на критические высказывания агента Джонатана Барнетта, представлявшего интересы валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.

Политика В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.