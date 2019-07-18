Недвижимость
Путин задумал оплатить россиянам первый взнос ипотекиУралинформбюро вчера в 01:44
Российские власти рассмотрят возможность предоставления гражданам бюджетных субсидий на оплату первоначального взноса по ипотеке либо компенсацию процентной ставки. Соответствующее поручение 17 июля дал федеральному кабмину президент России Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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