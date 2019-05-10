Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лигиИнтерфакс 12:40

Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе. Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11.
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