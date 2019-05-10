Путин забил десять шайб в матче Ночной хоккейной лигиЖивая Кубань вчера в 13:40

В Сочи прошел гала-матч восьмого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В ходе игры президент России Владимир Путин забросил рекордные для себя десять шайб. С его помощью команда "Легенды хоккея" победила Сборную Ночной лиги со счетом 14:7.

Путин забил десять шайб в матче Ночной хоккейной лиги

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