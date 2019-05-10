Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лигиИнтерфакс 12:40

Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе. Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Газета.Ru12:54

Путин отправил 10 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги

Матч ТВ12:58

Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Вести.Ru13:17

Путин забросил восемь шайб за «Легенд хоккея» в Сочи

Чемпионат12:16

Ночная хоккейная лига уточнила количество заброшенных Путиным шайб

РИА Новости15:30

Путин забросил 10 шайб в матче. Соперники даже не делали вид, что хотят помешать

Sports.ru14:41

Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Видео

Спорт-Экспресс10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика

Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

Действующего президента Украины Петра Порошенко устраивает любая дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:34
Общество

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

Обновлено в 15:40
Футбол

Из состава J.Storm ушел офлейнер

Forev представлял J.Storm с сентября 2018 года, когда бывший состав VGJ.Storm перешел в Forward Gaming, а клуб переименовали.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Космос

NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.
Обновлено в 13:49
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Обновлено в 16:05
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Политика

Корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы

Судно береговой охраны США USCG James вошло в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменило курс.
Обновлено в 15:42
Футбол

Оренбург — Урал 2:2

Обновлено в 06:30
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Музыка

К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение

Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Теннис

Бертенс обыграла Стивенс и вышла в финал турнира WTA в Мадриде

Голландка Кики Бертенс одержала победу над американкой Слоан Стивенс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier Mandatory в Мадриде.
Обновлено в 15:53
Происшествия

У депутата-травокура Резника в аэропорту искали наркотики

Обновлено в 15:41
Происшествия

У пассажира в Домодедове нашли мину времён войны

Мину времён Великой Отечественной войны без взрывателя нашли у трансферного пассажира сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды

Обновлено в 13:59
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Политика

Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное