Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лигиИнтерфакс 12:40
Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе. Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11.
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