Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лигиИзвестия вчера в 12:54
Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе. Глава государства выступал за команду «Легенды хоккея» под номером 11, соперником была «Сборная Ночной лиги».
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Путин забросил 8 шайб в матче. Соперники даже не делали вид, что хотят помешать
Sports.ruвчера в 14:41
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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