Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в СочиМатч ТВ 15:43

Президент России Владимир Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил девять шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в гала-матче, состоявшемся в Сочи.

Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи

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