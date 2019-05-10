Хоккей
Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в СочиМатч ТВ 15:43
Президент России Владимир Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил девять шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в гала-матче, состоявшемся в Сочи.
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