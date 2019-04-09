Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форумеТАСС 05:53

Россия не вмешивалась ни в какие выборы. Это полный бред, рассчитанный на внутреннюю аудиторию.

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Глава государства выступит на пленарном заседании Арктического форума.

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

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