Ранее Кремль анонсировал заявление Путина по американским ракетам, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова президента важными. 18 августа американские военные провели испытания крылатой ракеты наземного базирования.

Путин сделал важное заявление об американских ракетах

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