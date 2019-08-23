Политика

Путин сделал важное заявление об американских ракетахНаша версия 06:45

Ранее Кремль анонсировал заявление Путина по американским ракетам, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова президента важными. 18 августа американские военные провели испытания крылатой ракеты наземного базирования.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД

РБК06:04

Владимир Путин обвинил США в создании «пропагандистской кампании» по ДРСМД

Говорит Москва05:57

Путин заявил, что претензии к США в период ДРСМД являются обоснованными

Газета.Ru07:50

Путин: США срежиссировали кампанию о якобы несоблюдении Россией ДРСМД

РЕН ТВ05:50

Путин выступил с важным заявлением об американских ракетах

Lenta.ru05:43

Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД

РИА Новости06:12

Почему спокоен Путин: За три минуты до глобальной ядерной войны

ИА REXвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Хоккей

В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Обновлено в 11:30
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Обновлено в 12:35
Политика

В Крыму отреагировали на решение The Guardian убрать подпись к фото

Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов прокомментировал исправление британской газеты The Guardian подписи к фотографии с фестиваля "Таврида - АРТ".
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Авто

Lada Granta Drive Active — производство началось

Отечественная компания начала производство Lada Granta в исполнении Drive Active, которое, по заявлению марки, создано для любителей энергичного стиля вождения.
Обновлено в 05:13
Общество

Британки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказанием

Обновлено в 02:33
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Экономика

«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году

"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено в 11:22
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Обновлено в 09:19
Технологии

Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку

В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Ставропольском крае горит лес

Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы

Обновлено в 13:00
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Авто

Составлен рейтинг самых женских марок автомобилей в России

Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено в 09:02
Происшествия

Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех человек

Три человека погибли, еще один пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
Обновлено в 12:26
Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

Обновлено вчера в 20:03
Футбол

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита".
Обновлено в 11:39
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика

США отозвали предложение Турции о продаже ЗРК Patriot

Обновлено в 00:23
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное