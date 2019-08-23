Политика
Путин сделал важное заявление об американских ракетахНаша версия 06:45
Ранее Кремль анонсировал заявление Путина по американским ракетам, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова президента важными. 18 августа американские военные провели испытания крылатой ракеты наземного базирования.
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Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Хоккей
В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Политика
В Крыму отреагировали на решение The Guardian убрать подпись к фото
Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов прокомментировал исправление британской газеты The Guardian подписи к фотографии с фестиваля "Таврида - АРТ".
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Lada Granta Drive Active — производство началось
Отечественная компания начала производство Lada Granta в исполнении Drive Active, которое, по заявлению марки, создано для любителей энергичного стиля вождения.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено в 11:22
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Ставропольском крае горит лес
Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы
Обновлено в 13:00
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Авто
Составлен рейтинг самых женских марок автомобилей в России
Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех человек
Три человека погибли, еще один пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
Обновлено в 12:26
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты
Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита".
Обновлено в 11:39
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
США отозвали предложение Турции о продаже ЗРК Patriot
Обновлено в 00:23
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24