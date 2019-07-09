Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

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