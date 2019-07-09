Политика
Путин отказался поддержать санкции против ГрузииИзвестия 10:17
Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии. Об этом он сказал во время выступления на Глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге во вторник, 9 июля, пишет «РИА Новости».
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Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
Обновлено в 09:42
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер присоединилась к флешмобу с бутылкой
Кендалл Дженнер присоединилась к флешмобу, который приобрел популярность после ролика, опубликованного в Сети актером Джейсоном Стейтемом.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева признали виновным
Люберецкий городской суд выносит обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева, известного своим конфликтом с компанией IKEA из-за долга концерна за аренду генераторов, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Телеведущий Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Обновлено в 00:48
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста
После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню
Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
Обновлено в 04:25
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская отметили годовщину свадьбы
В сентябре 2015-го Овечкин и Шубская объявили о помолвке. Их свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор
Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
Обновлено в 07:30
Кино
Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
Обновлено в 05:53