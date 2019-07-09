Политика
Путин выступил против санкций в отношении ГрузииRT на русском 08:38
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
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Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Хоккей
Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Тысячи Android-приложений следят за вами без разрешения
Существует целый ряд вторичных путей получения данных, которые используют уникальные MAC-адрес вашего смартфона или точки wi-fi, SSID и иные источники информации способной заменить данных геолокации.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Религия
Синод на Валааме объявил о кадровых изменениях в РПЦ
Сегодня, 9 июля, во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря прошло заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 13:25
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
Moody's отозвало кредитные рейтинги у банка «Русский стандарт», говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 12:26
Транспорт
Перед прилетом Путина в Екатеринбурге бастовали водители автобусов
Работающие водители сообщили, что коллеги таким образом протестуют по причине задержки зарплаты.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена
Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
Обновлено в 10:45
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Обновлено в 09:54
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24
Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
Обновлено в 10:52
Интернет
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море
Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Политика
Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей Twitter
Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей Twitter из-за нелестных высказываний в его адрес.
Обновлено в 12:13
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Политика
МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36