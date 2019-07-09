Политика
Путин выступил против санкций в отношении ГрузииРИА Новости 08:35
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Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Утопленника с гирей на шее вынесло на крымский пляж
Обновлено в 08:06
Игры
Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam
Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
Обновлено в 06:55
Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Обновлено в 03:41
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Более тысячи ливийцев погибли в боях вокруг Триполи
Обновлено в 08:55
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы
Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Дубне неизлечимо больную девочку лишили статуса инвалида
В Подмосковье неизлечимо больная пациентка лишилась статуса инвалида и вместе с ним — всех положенных льгот на лечение и приобретение лекарств.
Обновлено в 06:33
Политика
Трамп назвал «чванливым глупцом» посла Великобритании в США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока, назвав дипломата "чванливым глупцом".
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Суд освободил из-под домашнего ареста активиста «Голоса»
Московский областной суд отменил домашний арест активиста и сопредседателя движения «Голос» Романа Удота, которого обвиняли в угрозе убийством корреспондентам НТВ.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Россиянка избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу
В сентябре 2018 года опекун сломала ему ногу, когда тот делал уроки.
Обновлено в 08:58
Политика
Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей
Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
Обновлено в 08:16
Политика
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий отстранен от работы
Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» принял решение об отстранении от работы ведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
В России могут быть изменены правила предоставления инвестиционного налогового вычета
Согласно действующей редакции Налогового кодекса (статья 286.1) компании могут уменьшить часть налога на прибыль (авансового платежа), которую они перечисляют в региональные бюджеты в рамках инвестиционного налогового вычета.
Обновлено в 07:53
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Спорт
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Названы самые популярные автомобили в России за 2 млн рублей
Обновлено в 02:28
ЖКХ
«Водоканал» ликвидирует последствия ливня на севере Петербурга
Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.
Обновлено в 09:15
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Honor представил супербюджетный смартфон Honor Play 8
Бренд Honor выпустил новый смартфон Honor Play 8 с низким ценником. Устройство представляет переработанный Honor 8S для китайского рынка.
Обновлено в 08:14