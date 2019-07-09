Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

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