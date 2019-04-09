Энергетика

Путин выступил против неконтролируемого роста цен на нефтьВзгляд.ру вчера в 09:46

Президент России Владимир Путин сказал, что российская сторона выступает за сбалансированное развитие нефтяного рынка и не поддерживает неконтролируемый рост цен на нефть. Также Путин отметил, что текущие цены на нефть вполне устраивают Россию, передает РИА «Новости».
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Владимир Путин
Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
— Владимир ПутинФорпост Северо-Запад вчера в 09:51

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