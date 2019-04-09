Энергетика
Путин выступил против неконтролируемого роста цен на нефтьВзгляд.ру вчера в 09:46
Президент России Владимир Путин сказал, что российская сторона выступает за сбалансированное развитие нефтяного рынка и не поддерживает неконтролируемый рост цен на нефть. Также Путин отметил, что текущие цены на нефть вполне устраивают Россию, передает РИА «Новости».
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Путин прибыл на Арктический форум в Петербург
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Самый авторитетный вор в законе освобожден из колонии
Обновлено вчера в 05:56
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:24
Авто
В России начали выдавать автомобильные номера нового образца
Обновлено вчера в 15:25
Путешествия
Самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым дешевым пляжным туром на майские праздники в 2019 году стал Крым.
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Происшествия
Мамаев и Кокорин частично признали свою вину
Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во время первого заседания суда признали себя виновными, но только частично, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Футбол
Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может быть наказан за критику арбитра
Свое заявление Слуцкий сделал после матча его команды против лидера чемпионата Нидерландов ПСВ.
Обновлено 08 апреля в 10:30
Наука
Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени
Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Транспорт
Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября
В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье
Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори в районе Бруклин, потребовав от жителей в обязательном порядке пройти процедуру вакцинации, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
США пригрозили Египту санкциями за закупку Су-35
Обновлено вчера в 02:48
Политика
Турция может оставить «Турецкий поток» на четверть пустым
Страна получает все больше газа из альтернативных источников, потребление в Турции при этом не растет и востребованность «Турецкого потока» может оказаться на четверть ниже его мощности.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Приток миграции в Россию достиг исторического минимума
Своего исторического минимума в России достиг приток мигрантов, которые остаются в стране на продолжительный период.
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено вчера в 07:16
Авто
Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Политика
Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13