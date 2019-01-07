Политика

Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
RT на русском
04:33

Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости. Вместе с главой государства традиционный полуденный выстрел произвёл почётный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет.
RT на русском04:33

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Чем Путин занимался в Петербурге на Рождество

Мойка7810:23

Путин посетил народные гулянья в Петербурге и выстрелил из пушки Петропавловской крепости

ТАСС05:48

Путин и Беглов посетили Фестиваль Ледовых Скульптур в Петропавловской крепости

78.ru06:19

В Петропавловской крепости Путин выстрелил из пушки и осмотрел ледовые скульптуры

Вести.Ru05:07

Президент вморозил на счастье монетку в ледяную свинью-копилку в Петербурге

Петербургский дневник07:05

Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

РИА Новости05:28

К полуденному выстрелу пушки в Петербурге приложил руку Путин

Фонтанка.Ру05:11
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Спорт

Павел Колобков: новый визит экспертов WADA состоится 9 января

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что 9 января эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) вновь приедут в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 11:15
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

Обновлено в 02:18
Общество

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Обновлено в 03:57
Происшествия

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Экономика

В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ

В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Политика

Захарова рассказала о встречах задержанного в России Уилана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, посещали только представители США.
Обновлено в 10:59
Политика

Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за задержания моряков

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с инцидентом около Керченского пролива 25 ноября, сообщил заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 08:17
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Кино

HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»

Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика

На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок

Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал "Страна.ua", на котором опубликовано видео.
Обновлено в 08:26
Религия

Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством

Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Турции нашли мертвым российского капитана сухогруза

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер

Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Общество

Умер писатель и ученый Николай Лисовой

Писатель и ученый, один из авторов "Православной энциклопедии" Николай Лисовой скончался в ночь на 7 января, ему было 72 года.
Обновлено в 10:04
Политика

Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

Обновлено в 02:12
Кино

Скончался актер Уильям Морган Шеппард

В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Политика

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

Обновлено в 04:57
Авто

Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.
Обновлено вчера в 23:06
Путешествия

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Обновлено вчера в 19:00
Кино

Фильм «Т-34» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 06:12
Происшествия

В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек

Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Политика

Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха Кирилла

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний упомянул в рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает портал "Gordonua.com".
Обновлено в 08:52
Происшествия

Специалисты не нашли смещений в обрушившемся доме в Магнитогорске

Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов не обнаружили смещений и движения стен дома, часть которого обрушилась 31 декабря.
Обновлено в 08:01
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