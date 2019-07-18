Политика

Путин высказался об урегулировании в ДонбассеREGNUM 11:05

Путин подчеркнул, что Москва всячески приветствует урегулирование в Донбассе, особенно на основе Минских соглашений. Также президент России пообещал поддержку тем политическим силам, которые будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе именно на основе Минских соглашений.
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Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе

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Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе

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Путин: урегулирование в Донбассе возможно лишь при контактах Киева с ДНР и ЛНР

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RT на русском10:06

Путин поддержал подключение Европы к урегулированию в Донбассе

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Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле

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МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям

Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
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Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

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Для FZero заявлены масса в 605 килограммов и невероятное прижимное усилие на 300 километрах в час — четыре тонны.
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Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Пентагон предлагает увеличить число баз в Азии

В связи с усилением ракетного потенциала КНР Марк Эспер (вероятно, будущий шеф Пентагона) предлагает рассредоточить американские стратегические силы в Японии и Восточной Азии.
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Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
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ЧМ по пляжному футболу в 2021 году может принять Россия

Российский футбольный союз (РФС) в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
Обновлено в 10:55
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Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины.
Обновлено в 03:24
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
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Росгвардейца арестовали в Петербурге по делу о подкинутых наркотиках

Обновлено в 12:01
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась новым фото пятимесячного сына

Российская телеведущая, фотомодель Виктория Лопырева 6 февраля впервые стала мамой . У знаменитости родился долгожданный сын.
Обновлено в 07:51
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Обновлено в 02:11
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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Космос

МКС в вечернем небе смогут увидеть новосибирцы

Сезон вечерней видимости МКС продлится около 2,5 недель.
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Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
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Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".
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В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.
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