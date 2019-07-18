Политика
Путин высказался об урегулировании в ДонбассеREGNUM 11:05
Путин подчеркнул, что Москва всячески приветствует урегулирование в Донбассе, особенно на основе Минских соглашений. Также президент России пообещал поддержку тем политическим силам, которые будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе именно на основе Минских соглашений.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
Политика
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
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Обновлено в 07:02
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Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.
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