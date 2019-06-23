Путин высказался об отношениях с СШАLenta.ru 06:25

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

Путин высказался об отношениях с США

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