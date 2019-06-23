Политика
Путин высказался об отношениях с СШАLenta.ru 06:25
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских
Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
Обновлено в 04:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Армия и оружие
Трамп счел атаку на беспилотник США сигналом о готовности Ирана к переговорам
Президент США Дональд Трамп расценил атаку на американский беспилотник как сигнал Ирана о желании начать переговоры.
Обновлено в 09:56
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Многие поклонники спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Увидев фото, далеко не все поклонники смогли сразу найти на нем Кристину. Младшая сестра актрисы Карина очень похожа на нее.
Обновлено в 08:59
Теннис
Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Галле
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Диетологи: 14 «полезных советов» о питании, которым вовсе не полезно следовать
«Углеводы - наши враги» Диетологи советуют не обобщать и не демонизировать все углеводы.
Обновлено в 03:27
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.
Обновлено в 06:03
Авто
Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Появилось видео нового смартфона Xiaomi CC9
В интернете появилось видео нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 01:42
Общество
Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов
Жители маленького города Остриц в немецкой федеральной земле Саксония скупили все пиво в местном супермаркете, чтобы оно не досталось посетителям неонацистского музыкального фестиваля, сообщает Die Welt.
Обновлено в 09:44
Общество
На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Обновлено в 09:25
Происшествия
Парни в Ингушетии соблазняли замужних женщин и снимали видео
Группа парней соблазняли замужних женщин и занимались вымогательством в Республике Ингушетия.
Обновлено в 09:17