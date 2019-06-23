Путин высказался об отношениях с СШАLenta.ru 06:25

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

Путин высказался об отношениях с США

Политика Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

Происшествия Сотни пилотов подали иск против Boeing Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.

Происшествия В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.

Армия и оружие Советники Трампа убеждали президента нанести удары по Ирану В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары.

Армия и оружие Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион» 75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.

Общество В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.

Происшествия В Симферополе возле школы обнаружили крокодила Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.

Происшествия В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства» Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).

Общество Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе В конце недели выпадет треть месячной нормы осадков, а температура понизится до климатических показателей сентября, рассказал главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Единоборства Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.

Здоровье Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.

Политика В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.

Общество В России начались акции против фабрикации уголовных дел На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Общество Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах» В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Армия и оружие В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.

Политика В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Происшествия «Причиной смерти явилось сердечное заболевание»: официальное заявление СКР о драке в Нижних Сергах По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, драка, закончившаяся смертью одного из участников, действительно была.