Политика
Путин высказался об отношениях с СШАLenta.ru 06:25
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку
Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального
Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Советники Трампа убеждали президента нанести удары по Ирану
В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Обновлено в 03:23
Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Милиция ДНР: полковник украинской армии до смерти избил военнослужащую
Полковник Вооруженных сил Украины жестоко избил подчиненную, которая затем скончалась.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
В конце недели выпадет треть месячной нормы осадков, а температура понизится до климатических показателей сентября, рассказал главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
Обновлено в 03:44
Происшествия
«Причиной смерти явилось сердечное заболевание»: официальное заявление СКР о драке в Нижних Сергах
По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, драка, закончившаяся смертью одного из участников, действительно была.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»
Обновлено в 06:02
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10