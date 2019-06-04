Происшествия
Путин высказался о взрывах в ДзержинскеDixiNews 11:20
Как пишет «Интерфакс», глава МЧС России Евгений Зинчев рассказал, что 4 апреля на «Кристалле» также произошёл взрыв, в результате которого было полностью уничтожено производственное здание. По данному факту была проведена внеплановая проверка. Напомним, серия взрывов прогремела в Дзержинске 1 июня.
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«Что делали, если довели до взрыва?»: Владимир Путин заинтересовался ЧП на заводе «Кристалл»
Нижний Новгород on-line11:05
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