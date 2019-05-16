Политика

Путин высказался о воровстве в лесной отраслиГазета.Ru 11:54

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу ситуации в лесной области страны, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам лидера, в настоящее время ситуация требует вмешательства, в отрасли нужно наводить порядок.
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В. Путин: «В Иркутске с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит особенно остро»

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Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

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Путин призвал навести порядок в лесной отрасли

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Путин заявил об «ужасном» воровстве в лесной отрасли

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РЕН ТВ10:39

Президент обратил внимание на проблему криминального лесопользования в Иркутской области

Твой Иркутск11:50
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Стали известны подробности родов Алины Кабаевой

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Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса

"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
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Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

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Каннский фестиваль показал фильм Кантемира Балагова «Дылда»

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Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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Политика

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
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Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Политика

Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика

Песня «Катюша» стала причиной скандала в украинском детском саду

Обновлено в 03:19
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Политика

Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией

Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Футбол

Поле стадиона «Динамо» признано пригодным для проведения матчей

Обновлено в 08:34
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика

Трамп ввел чрезвычайное положение, чтобы запретить оборудование Huawei

Чтобы ввести запрет, президент Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 10:05
Единоборства

Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental

Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Москве задержали финансиста ИГИЛ

В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
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Наука

Генная инженерия превратила бактерию в живой спидометр

Команда принстонского профессора Земера Гитаи (Zemer Gitai) исследовала клетки синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) — довольно опасные условно-патогенные бактерии, часто встречающиеся в воде и почве.
Обновлено 14 мая в 03:00
Политика

В Германии противники «Северного потока-2» забрались в газопровод

Обновлено в 07:36
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