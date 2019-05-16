Путин высказался о воровстве в лесной отраслиГазета.Ru 11:54

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу ситуации в лесной области страны, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам лидера, в настоящее время ситуация требует вмешательства, в отрасли нужно наводить порядок.

Путин высказался о воровстве в лесной отрасли

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