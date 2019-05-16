Политика
Путин высказался о воровстве в лесной отраслиГазета.Ru 11:54
Российский президент Владимир Путин высказался по поводу ситуации в лесной области страны, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам лидера, в настоящее время ситуация требует вмешательства, в отрасли нужно наводить порядок.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Общество
Стали известны подробности родов Алины Кабаевой
Обновлено в 03:55
Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Кино
Каннский фестиваль показал фильм Кантемира Балагова «Дылда»
Обновлено в 13:48
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Политика
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Политика
Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией
Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика
Трамп ввел чрезвычайное положение, чтобы запретить оборудование Huawei
Чтобы ввести запрет, президент Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 10:05
Единоборства
Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental
Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Москве задержали финансиста ИГИЛ
В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Наука
Генная инженерия превратила бактерию в живой спидометр
Команда принстонского профессора Земера Гитаи (Zemer Gitai) исследовала клетки синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) — довольно опасные условно-патогенные бактерии, часто встречающиеся в воде и почве.
Обновлено 14 мая в 03:00