Политика
Путин высказался о ситуации с затопленной Иркутской областьюГазета.Ru 15:07
Путин потребовал подключить к инциденту МВД и ФАС, взять под контроль цены на товары, чтобы не давать другим наживаться на горе людей. Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. На настоящий момент в регионе погибли пять человек.
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Нужно незамедлительно, буквально сегодня, начать выплаты пострадавшим гражданам. Обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, нужно, чтобы деньги до людей дошли — до каждого конкретного человека, до каждой семьи.
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