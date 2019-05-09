Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Газета.Ru12:40

Путин выразил соболезнования родным и близким Доренко

РИА Новости09:27

Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

RT на русскомвчера в 14:10

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Москва 2409:40

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Народные новости08:49

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

Говорит Москва08:45

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

ТАСС08:41
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Футбол

Переход Маттейса де Лигта в «Барселону» может сорваться

Переход капитана «Аякса» Маттейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика

На Украине поругались глава новой церкви и Филарет

Обновлено в 05:37
Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Обновлено в 12:29
Космос

Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС

После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Политика

Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Политика

Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Футбол

«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ

Обновлено в 11:34
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Политика

Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России.
Обновлено в 05:54
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика

Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора

Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Наука

Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.
Обновлено 07 мая в 06:29
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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