Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
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Футбол
Переход Маттейса де Лигта в «Барселону» может сорваться
Переход капитана «Аякса» Маттейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37
Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Космос
Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС
После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Политика
Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:37
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Политика
Коломойский порассуждал о будущем Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ
Обновлено в 11:34
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Политика
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России.
Обновлено в 05:54
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Наука
Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет
Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.
Обновлено 07 мая в 06:29
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36