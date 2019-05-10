Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
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Песков рассказал о реакции Путина на смерть Доренко

Вести.Ru09:31

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

РБК09:10

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

ТК Звезда08:33

Путин отреагировал на смерть Доренко

Lenta.ru08:50

Путин соболезнует в связи со смертью Сергея Доренко

News.ru08:49

Путин выразил соболезнования родным и близким Доренко

Телеканал 360°08:58

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

Говорит Москва08:45
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

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Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
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Вяхирева включена в символическую сборную Лиги чемпионов

Гандболистка "Ростова-Дона" Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской гандбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 08:45
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Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

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Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
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Политика

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Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
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Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой

Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
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В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите

«Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:19
Общество

Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко

Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Общество

Мэр Харькова пообещал вернуть проспекту имя маршала Жукова

Жители Харькова организовали сбор подписей за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Об этом пишет издание «Страна.UA».
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Украина и Великобритания провели военные учения в Черном море

Обновлено в 05:42
Происшествия

Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии

В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Общество

Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Общество

Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Обновлено вчера в 20:07
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
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В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
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Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 13:26
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Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
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Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом сотрудничество двух стран в экономической сфере и инвестициях.
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Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Обновлено в 09:23
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Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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