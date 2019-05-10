Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Газета.Ru12:40

Владимир Путин выразил соболезнования семье Сергея Доренко

Коммерсантъ11:08

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

РБК09:10

Путин выразил соболезнования родным и близким Доренко

РИА Новости09:27

Путин в обращении к родным Доренко отметил принципиальную позицию журналиста

Ведомости08:59

Путин соболезнует в связи со смертью Сергея Доренко

News.ru08:49

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

ТАСС08:41
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Обновлено в 11:59
Футбол

Подберезкин не заметил желтую карточку в матче РПЛ

Футболист казанского "Рубина" Вячеслав Подберезкин заявил, что он не заметил, как судья матча 28-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" показал ему первую желтую карточку.
Обновлено в 15:09
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Авто

В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей

Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Футбол

Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давности

Будучи 15-летним подростком, футболист опубликовал расистскую шутку.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги

"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 12:22
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Политика

Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Футбол

Динамо — Ростов 0:0

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:02
Политика

Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:34
Экономика

Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%

Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

Корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы

Судно береговой охраны США USCG James вошло в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменило курс.
Обновлено в 15:42
Общество

Илона Маска осудили за шутку о сексе в Tesla

Пользователи сетей раскритиковали американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска за то, что он не осудил пару, которая занялась сексом в движущейся машине Tesla с включенным автопилотом.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Политика

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

В Нигерии освободили и вернули к мирной жизни почти 900 детей-солдат

Обновлено в 08:37
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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