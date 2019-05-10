Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
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Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
Обновлено в 07:39
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Гаджеты
В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG
Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено в 16:18
Футбол
Динамо — Ростов 0:0
В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды
Обновлено в 13:59
Авто
Citroen выпустит в 2021 году флагманский седан
Компания Citroen скоро выпустить новый флагманский седан.
Обновлено в 06:27
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Сборная Чехии нанесла поражение шведам
На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Экономика
Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Хоккей
Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе
В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 16:03
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Авто
Опубликованы первые снимки электрического кроссовера от BMW
По предварительным данным, дебют нового BMW iNext состоится в 2021 году.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Футбол
Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово
В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47