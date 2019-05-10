Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Газета.Ru12:40

Владимир Путин выразил соболезнования семье Сергея Доренко

Коммерсантъ11:08

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

ТАСС08:41

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

РБК09:10

Путин в обращении к родным Доренко отметил принципиальную позицию журналиста

Ведомости08:59

Путин выразил соболезнования родным и близким Доренко

РИА Новости09:27

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

Говорит Москва08:45
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

Обновлено в 07:39
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Гаджеты

В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG

Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено в 16:18
Футбол

Динамо — Ростов 0:0

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.
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Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды

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Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 08:20
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Космические цены: обломки ракет и метеоритов стали доступнее кроссовок

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Авто

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Компания Citroen скоро выпустить новый флагманский седан.
Обновлено в 06:27
Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Сборная Чехии нанесла поражение шведам

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Экономика

Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
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Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
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Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Хоккей

Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе

В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 16:03
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Авто

Опубликованы первые снимки электрического кроссовера от BMW

По предварительным данным, дебют нового BMW iNext состоится в 2021 году.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
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Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
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Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
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Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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