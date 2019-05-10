Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Происшествия Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Гаджеты В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.

Политика Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.

Футбол Динамо — Ростов 0:0 В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.

Политика Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Хоккей Сборная Чехии нанесла поражение шведам На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.

Политика Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.

Шоу-бизнес Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.

Экономика Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.

Армия и оружие США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.

Политика Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья» Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».

Хоккей Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.

Авто Опубликованы первые снимки электрического кроссовера от BMW По предварительным данным, дебют нового BMW iNext состоится в 2021 году.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Здоровье Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.

Футбол Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве» Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.

Происшествия Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.