Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью ДоренкоРБК 09:10
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости». «Он всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — сказал Песков.
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Stellaris исполнилось три года: скидки и бесплатные выходные
Осенью прошлого года разработчики внедрили в Stellaris тестовую версию мультиплеерной системы PDX, которая позволяет играть с друзьями вне зависимости от того, где была куплена игра.
Обновлено в 11:12
Политика
Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США
В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
«Все думаю о внезапности смерти»: Светлана Сорокина прокомментировала гибель Доренко
Светлана Сорокина рассказала, как много лет назад заезжала к Доренко на дачу, у журналиста жили там два ротвейлера, которых телеведущая жутко боялась.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Авто
В сети появилось изображение нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 04:53
Политика
Лужков назвал Доренко «гением зла»
Обновлено вчера в 18:37
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро
За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:15
Политика
Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» Коно
Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней.
Обновлено в 11:38
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Общество
Прощание с композитором Крылатовым пройдет 11 мая
Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Здоровье
В Северной Осетии будут обучать сотрудников «Скорой помощи»
В связи с чем Минздравом и Медакадемией принято решение об обучении этого персонала, как врачебного так и фельдшерского, — пообещал руководитель Минздрава.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Ученые установили механизм потери воды Марсом
Международная группа ученых, состоящая из россиян и немцев, провела моделирование и узнала, как и почему Марс регулярно теряет воду.
Обновлено в 08:48
Хоккей
Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Происшествия
Тело пятого погибшего туриста обнаружено на Алтае
Спасатели в ходе поисковой операции в Горном Алтае нашли тело пятого туриста, погибшего при сходе лавины.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая
Обновлено в 10:04
Культура
Игорь Николаев рассказал, в каком удручающем состоянии был Игорь Крутой после операции
Оба в свое время приехали в Москву из провинции: Игорь Николаев — из маленького городка на Сахалине, Игорь Крутой — из маленького городка на Украине.
Обновлено в 10:04
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Алена Водонаева разводится с мужем
Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов долгое время были друзьями, однако в 2017 году пара сыграла свадьбу.
Обновлено в 11:21
Общество
Скончался экс-глава ГУВД Кубани и Ставрополья Александр Сапрунов
Сегодня ушел из жизни бывший начальник ГУВД Краснодарского и Ставропольского краев, Герой труда Кубани, Почетный гражданин Краснодара, генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Сапрунов.
Обновлено в 10:27
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27