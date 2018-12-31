Происшествия

Медведев выразил соболезнования родным погибших в Магнитогорске
Аргументы и Факты
06:47

По последним данным, жертвами взрыва газа в жилом доме стали четыре человека Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, передает пресс-служба правительства РФ.
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