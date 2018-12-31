Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске
ТАСС
10:26

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске, где в понедельник в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
ТАСС10:26

Подробнее о событии

Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

RT на русском13:49

Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске

ТАСС12:00

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске

Коммерсантъ11:00

Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске

Газета.Ru10:53

Мутко выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

РИА Новости07:04

ХК «Металлург» выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Вести.Ru06:05

В социальных сетях начали появляться посты соболезнования из-за трагедии в Магнитогорске

Южноуральская панорамавчера в 23:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Обновлено в 12:14
Происшествия

Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров из зала вылета эвакуировали в аэропорту Амстердама Схипхол из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия

На лыжной базе в Новой Москве произошел пожар

Обновлено в 14:09
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля в Назрани.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей

Обновлено в 06:24
Происшествия

Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля

Пострадали не менее восьми человек. Авария произошла сразу же после наступления в Японии Нового года.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Единороссы перечислят средства пострадавшим в Магнитогорске

"Генеральный совет и сотрудники центрального исполнительного комитета партии перечислят средства в помощь пострадавшим семьям", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов.
Обновлено в 08:23
Происшествия

На Филиппинах произошел взрыв у торгового центра

Обновлено в 05:29
Происшествия

Во время пожара в многоэтажке в Нальчике спасли троих детей

Пожарные в Нальчике спасли четырех человек, в том числе троих детей, находившихся в горевшей квартире в многоэтажном доме в Нальчике, сообщили РИА Новости в пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Террористы обстреляли Алеппо, ранены двое мирных жителей

Обновлено в 12:00
Происшествия

ДТП в Саратовской области: погибли два человека

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще три человека пострадали.
Обновлено в 11:12
Происшествия

На Филиппинах из-за ливней и оползней погибли более 30 человек

По меньшей мере 35 человек погибли в результате проливных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман" на Филиппинах, сообщает портал Rappler.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

В Самаре более 8 тыс. человек остались без тепла

В Самаре свыше 8 тыс. человек остались без тепла в понедельник, 31 декабря, из-за аварии на теплопроводе.
Обновлено в 06:34
ещё по теме
Главное