Происшествия
Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске
Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в МагнитогорскеТАСС10:26
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске, где в понедельник в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
ТАСС10:26
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В социальных сетях начали появляться посты соболезнования из-за трагедии в Магнитогорске
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