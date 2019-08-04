Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в ТехасеТелеканал 360° 11:04
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме. Массовая стрельба произошла в городе Эль-Пасо, штат Техас.
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Обновлено в 18:34
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Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
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