Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в СШАВедомости 12:05
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия
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Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе
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Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
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Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
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Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
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Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
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Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
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Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
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Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Хоккей
СКА проиграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open
СКА провёл первый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Обновлено в 12:41
Общество
Последствия сильного ливня в Благовещенске попали на видео
Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улиц, сработала защита на подстанции "Моховая", что привело к отключению насосов на водозаборе, сообщает РИА Новости.
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Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
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Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
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15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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