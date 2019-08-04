Происшествия

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в СШАВедомости 12:05

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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